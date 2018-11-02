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  3. 02 Kasım 2018 07:17

Ümraniye'de yol çöktü: 2 kişi toprak altında

Ümraniye'de metro inşaatının sürdüğü yolda çökme sonucu 2 güvenlik görevlisi toprak altında kaldı.

Ümraniye'de yol çöktü: 2 kişi toprak altında

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Ümraniye'de yol çöktü: 2 kişi toprak altında

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Ümraniye'de yol çöktü: 2 kişi toprak altında

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Ümraniye'de yol çöktü: 2 kişi toprak altında

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