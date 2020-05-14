Umutlandıran Haber! ''Kasım ayına kadar 100 milyon doz aşı hazır olabilir''
Dünya'da en çok koronavirüs vaka ve ölüm sayısının olduğu ABD, aşı çalışmalarını hızlandırdı! ABD araştırma ekibi, Kasım 2020'ye kadar 100 milyon doz aşı üretilmesini umduklarını, 21 Ocak’a kadar ise aşı üretiminin 300 milyon doza çıkabileceğini
Geçen ay, ABD hükümeti ülkedeki corona virüs aşısı üretimini hızlı bir şekilde izlemek için 'Warp Speed Operasyonu'nu başlattı.
8 AŞININ DAHA İNSAN DENEYLERİNE BAŞLAMASI SAĞLANACAK
Ayrıntılar şimdiye kadar çok belirsizdi, ancak projede yer alan bir hükümet yetkilisi, Science dergisine bazı açıklamalarda bulundu. Buna göre Trump yönetimi, dünya genelinde sekiz aşının insan deneylerine Temmuz ayında başlayabilmesi için sınırsız fon ve diğer kaynakları sağlamayı planlıyor. Ancak, Çin'de yapılan hiçbir aday aşı değerlendirmeye alınmayacak.
21 OCAK'TA 300 MİLYON DOZ DAĞITIMA HAZIR OLABİİLİR
Uluslararası bilim insanlarından oluşan operasyon ekibi Kasım 2020'ye kadar 100 milyon doz aşı üretilmesini umduklarını, 21 Ocak’a kadar ise aşı üretiminin 300 milyon doza çıkabileceğini umut ediyor.