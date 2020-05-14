Umutlandıran Haber! ''Kasım ayına kadar 100 milyon doz aşı hazır olabilir''

8 AŞININ DAHA İNSAN DENEYLERİNE BAŞLAMASI SAĞLANACAK

Ayrıntılar şimdiye kadar çok belirsizdi, ancak projede yer alan bir hükümet yetkilisi, Science dergisine bazı açıklamalarda bulundu. Buna göre Trump yönetimi, dünya genelinde sekiz aşının insan deneylerine Temmuz ayında başlayabilmesi için sınırsız fon ve diğer kaynakları sağlamayı planlıyor. Ancak, Çin'de yapılan hiçbir aday aşı değerlendirmeye alınmayacak.