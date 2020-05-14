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  3. 14 Mayıs 2020 17:36

Umutlandıran Haber! ''Kasım ayına kadar 100 milyon doz aşı hazır olabilir''

Dünya'da en çok koronavirüs vaka ve ölüm sayısının olduğu ABD, aşı çalışmalarını hızlandırdı! ABD araştırma ekibi, Kasım 2020'ye kadar 100 milyon doz aşı üretilmesini umduklarını, 21 Ocak’a kadar ise aşı üretiminin 300 milyon doza çıkabileceğini

Umutlandıran Haber! ''Kasım ayına kadar 100 milyon doz aşı hazır olabilir''

Geçen ay, ABD hükümeti ülkedeki corona virüs aşısı üretimini hızlı bir şekilde izlemek için 'Warp Speed Operasyonu'nu başlattı.

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Umutlandıran Haber! ''Kasım ayına kadar 100 milyon doz aşı hazır olabilir''

8 AŞININ DAHA İNSAN DENEYLERİNE BAŞLAMASI SAĞLANACAK
Ayrıntılar şimdiye kadar çok belirsizdi, ancak projede yer alan bir hükümet yetkilisi, Science dergisine bazı açıklamalarda bulundu. Buna göre Trump yönetimi, dünya genelinde sekiz aşının insan deneylerine Temmuz ayında başlayabilmesi için sınırsız fon ve diğer kaynakları sağlamayı planlıyor. Ancak, Çin'de yapılan hiçbir aday aşı değerlendirmeye alınmayacak.

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Umutlandıran Haber! ''Kasım ayına kadar 100 milyon doz aşı hazır olabilir''

21 OCAK'TA 300 MİLYON DOZ DAĞITIMA HAZIR OLABİİLİR
Uluslararası bilim insanlarından oluşan operasyon ekibi Kasım 2020'ye kadar 100 milyon doz aşı üretilmesini umduklarını, 21 Ocak’a kadar ise aşı üretiminin 300 milyon doza çıkabileceğini umut ediyor.

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Umutlandıran Haber! ''Kasım ayına kadar 100 milyon doz aşı hazır olabilir''

Öte yandan, bazı aşı ve sağlık uzmanları, Warp Speed Operasyonu’nun olası aşı adaylarını inceleyen şirketler arasında ortak çabalardan ziyade rekabete yol açacağı konusunda endişe duyuyor.

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