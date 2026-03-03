Umutlar tükendi! Yaşlı adamı arama çalışmaları durduruldu
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'tan beri kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli yaşlı adam için başlatılan arama çalışmaları, 23'üncü günde sonlandırıldı.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 8 Şubat’ta misafirliğe gitmek üzere evden ayrılan zihinsel engelli Salih E.'den hiçbir iz bulunamadı. AFAD, jandarma ve belediye ekiplerinden oluşan yüzlerce kişilik timin 23 gün boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları, hiçbir iz bulunamaması üzerine durduruldu.
Kulp ilçesi kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih E., 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. E.'ye ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı. AFAD, Kulp Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan yüzlerce ekip, 23 gün boyunca arama çalışması yaptı.
E.'ye ait bir iz bulunamayınca çalışmalar sona erdi. (DHA)