Umutlar tükendi! Yaşlı adamı arama çalışmaları durduruldu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 8 Şubat’ta misafirliğe gitmek üzere evden ayrılan zihinsel engelli Salih E.'den hiçbir iz bulunamadı. AFAD, jandarma ve belediye ekiplerinden oluşan yüzlerce kişilik timin 23 gün boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları, hiçbir iz bulunamaması üzerine durduruldu.