UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır Surları'nda tarihi keşif
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır Surları'nda yer alan Urfakapı'daki restorasyon çalışmalarında mancınık ayaklarının konulduğu taş kaideler ile mancınık gülleleri bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Surları’nı gelecek nesillere taşımak amacıyla "Surlarda Diriliş Başlıyor" sloganıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.
M.S. 365-375 yıllarında Roma İmparatorluğu döneminde yapılan Urfakapı’nın 2 burcundaki restorasyon çalışmaları kapsamında teras katlarda yapının üzerinde büyük yük oluşturan 2 bin tonluk toprak dolgu temizlendi.
Diyarbakır Müze Müdürlüğünce görevlendirilen arkeologlar ve uzmanlar gözetiminde titizlikle yapılan dolgu temizlik çalışmalarında, mancınık ayaklarının yerleştirildiği taş kaideler ile çeşitli büyüklükte mancınık gülleleri, Akkoyunlu dönemine ait gümüş sikke ve farklı dönemlerde yapılan savaşlardan kalma birçok ok uçları bulundu.
Ayrıca burçların üzerindeki yağmur sularının tahliye edilmesi amacıyla özgün yağmur olukları ve çörtenler ortaya çıkarıldı.