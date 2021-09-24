UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır Surları'nda tarihi keşif

Diyarbakır Müze Müdürlüğünce görevlendirilen arkeologlar ve uzmanlar gözetiminde titizlikle yapılan dolgu temizlik çalışmalarında, mancınık ayaklarının yerleştirildiği taş kaideler ile çeşitli büyüklükte mancınık gülleleri, Akkoyunlu dönemine ait gümüş sikke ve farklı dönemlerde yapılan savaşlardan kalma birçok ok uçları bulundu.