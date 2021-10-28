UNESCO Dünya Mirası listesindeki 10 orman, temizlediğinden daha fazla karbon yayıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yapılan çalışma son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 Dünya Mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi.