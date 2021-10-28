UNESCO Dünya Mirası listesindeki 10 orman, temizlediğinden daha fazla karbon yayıyor
Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle bozuldukları için net karbon kaynakları haline geldi.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yapılan çalışma son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 Dünya Mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi.
Bununla birlikte, UNESCO ormanları, Almanya'nın iki katı büyüklüğünde bir alana yayılıyor.
"ŞİMDİYE KADARKİ EN AYRINTILI RESİM"
Raporun yazarlarından biri olan Dr. Tales Carvalho Resende, “190 milyon ton karbon İngiltere’nin fosil yakıtlardan kaynaklanan yıllık karbon emisyonlarının neredeyse yarısı. Artık bu ormanların iklim değişikliğini hafifletmede oynadığı hayati rolün bugüne kadarki en ayrıntılı resmine sahibiz” dedi.
Yapılan çalışma kapsamında, uydulardan elde edilen verileri saha düzeyinde izleme bilgileriyle birleştiren araştırmacılar, 2001 ve 2020 yılları arasında Dünya Mirası ormanları tarafından emilen ve yayılan karbon miktarını analiz etti.