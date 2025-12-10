Üniversite kampüsündeki kadın cinayetinde eli kanlı cani cinayeti adım adım anlattı
Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde 5 yıl önce boşandığı eski eşi olacak cani tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Meliha K.'nin katili olan eski eşinin olay günü kampüse geldiği aracı kiraladığını, cinayeti işlediği tüfeği de 2 yıl önce internetten satın aldığı ortaya çıktı.
Olay, 23 Ekim’de saat 11.30 sıralarında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi’nde meydana geldi. ERÜ Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi öğrencisi, 3 çocuk annesi M.K., fakülte binasının girişinde 3 yıl önce boşandığı F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.K., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası otomobiliyle kaçan F.K., polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
M.K., otopsi işlemleri sonrası Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi’nde toprağa verildi. Öte yandan M.K.’in hayalinin öğretmenlik olduğu ve boşandıktan sonra tekrar üniversiteye döndüğü öğrenildi. M.K.'in 3 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı bildirildi.