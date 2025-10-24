Üniversite kampüsündeki kadın cinayetinde kahreden bir ayrıntı daha
Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde 5 yıl önce boşandığı eski eşi olacak cani tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Meliha K.'nin katili olan eski eşinden ayrıldıktan sonra eğitimine öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için devam ettiği ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi’nde meydana geldi.
1 / 27
ERÜ Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi öğrencisi, 3 çocuk annesi Meliha K., fakülte binasının girişinde 5 yıl önce boşandığı eşi F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
2 / 27
İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 / 27
Yaralanan Meliha K., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
4 / 27