Üniversite laboratuvarında feci patlama
Çin'in doğusunda Jiangsu eyaletine bağlı Nanjing kentindeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesinin Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'ndeki laboratuvarda patlama meydana geldiği bildirildi.
Çin'in doğusunda Jiangsu eyaletine bağlı Nanjing kentindeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesinin Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'ndeki laboratuvarda patlama meydana geldiği bildirildi.
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Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
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Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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