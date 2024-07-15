Üniversite laboratuvarında korkutan yangın
Kocaeli'de, Gebze Teknik Üniversitesi kampüsündeki laboratuvarda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri kimyasal madde kokusunda dolayı gaz maskesi ile yangına müdahale etti.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 11.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Kampüs içerisindeki Malzeme Fiziği Laboratuvarı’nda deney yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
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Laboratuvar hemen boşaltılırken, ihbar üzerine kampüse itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.
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İtfaiye ekipleri, laboratuvardaki alevleri patlayıcı kimyasal madde tüplerine ulaşmadan kontrol altına aldı.
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Bina çevresine yayılan kimyasal madde kokusu nedeniyle ekipler yangına gaz maskesi ile müdahale etti.
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