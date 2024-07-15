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Üniversite laboratuvarında korkutan yangın

Kocaeli'de, Gebze Teknik Üniversitesi kampüsündeki laboratuvarda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri kimyasal madde kokusunda dolayı gaz maskesi ile yangına müdahale etti.

Kaynak: DHA
Üniversite laboratuvarında korkutan yangın - Resim: 1

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Kampüs içerisindeki Malzeme Fiziği Laboratuvarı’nda deney yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 

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Üniversite laboratuvarında korkutan yangın - Resim: 2

Laboratuvar hemen boşaltılırken, ihbar üzerine kampüse itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. 

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Üniversite laboratuvarında korkutan yangın - Resim: 3

İtfaiye ekipleri, laboratuvardaki alevleri patlayıcı kimyasal madde tüplerine ulaşmadan kontrol altına aldı. 

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Üniversite laboratuvarında korkutan yangın - Resim: 4

Bina çevresine yayılan kimyasal madde kokusu nedeniyle ekipler yangına gaz maskesi ile müdahale etti. 

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