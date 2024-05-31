Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu
Zonguldak'ta KYK yurdunda kalan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi odasının tuvaletinde ölü bulundu.
Kaynak: DHA
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde KYK yurdunda kalan D.K. (21) odasının tuvaletinde ölü bulundu. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen D.K. ’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
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Olay, saat 21.00 sıralarında KYK’nin Kilimli Erkek Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Akşam saatlerinde okuldan yurda gelen öğrenci, oda arkadaşı D.K. ’ın tuvalette olduğunu fark etti.
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Uzunca süre D.K. ’dan ses alamayan arkadaşı, görevli memura haber vererek yardım istedi.
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