Üniversite önünde can pazarı! Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 44 yaralı var
Bartın Üniversitesi Kutlubay Kampüsü önünde facianın eşiğinden dönüldü. Seyir halindeki yolcu dolu halk otobüsü, bir otomobilin üzerine devrildi. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 44 kişinin yaralandığı kazada, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
Kaza, Bartın Üniversitesi Kutlubay Kampüsü önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. yönetimindeki yolcu dolu halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek İ.Ç. idaresindeki otomobilin üzerine devrildi.
Çarpışmanın ve devrilmenin şiddetiyle otobüs içerisinde bulunan onlarca yolcu büyük panik ve korku yaşadı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bartın merkez ve çevre ilçelerden çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi yönlendirildi.
