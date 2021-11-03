Üniversite şartı aranmıyor! Bu mesleğe kapak atan yaşadı
Ulusal Öğrenci Araştırma Merkezi'nin hazırladığı rapora göre, ABD'de okul kayıtları 2019'a göre yüzde 6,5 düştü. Çalışma İstatistikleri Bürosu Şefi Michael Wolf, lisans derecesi gerektiremeyen meslekleri sıraladı. İşte en popüler meslekler ve yıllık kazançları...
ABD'de yapılan araştırmaya göre üniversiteye gitmemeye karar verdiyseniz ve lisans derecesi gerektirmeyen kariyer yollarını araştırıyorsanız, dikkate alabileceğiniz birkaç benzersiz, yüksek ücretli iş var.
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Çalışma İstatistikleri Bürosu Şefi Michael Wolf, CNBC Make It’e, lisans derecesi gerektiren işlerin, gerektirmeyenlerden daha hızlı büyümesine rağmen, pandeminin bu eğilimi kesintiye uğrattığını söyledi.
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Lisans derecesi gerektirmeyen en yüksek ücretli meslekler, kapsamlı iş eğitimini içeren çok özel, teknik roller olma eğilimindedir.
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Wolf bu işleri “genel eğilimin istisnaları” olarak adlandırıyor. Ayrıca, yüksek ücretli işler için daha az açık olduğunu belirtiyor.
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