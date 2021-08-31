Üniversite taban puanları açıklandı
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte üniversite boş kontenjanlar, taban puanları ve diğer tüm detaylar...
ÖSYM YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.
Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler
Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ded
Aygün Twitter hesabında ayrıca şu bilgilere de yer verdi:
"2021-YKS’de tercih yapan adayların yüzde 85,80’i yükseköğretim programlarına yerleşti.
Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti.
Adayların yüzde 27,52’si 1.tercihine, yüzde 14,41’i 2.tercihine, yüzde 10,09’u 3.tercihine yerleşmiştir.
YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti."