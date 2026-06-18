Üniversitede 3 milyar TL'lik yolsuzluk skandalı: Çok sayıda araç ve taşınmaza el konuldu
İzmir Ege Üniversitesi'ne (EÜ) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında suçtan elde edildiği belirlenen 150 araç ve 49 taşınmaza el konuldu.
İzmir Ege Üniversitesi'nde (EÜ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerine yönelik yürütülen dev soruşturmada, yeni gelişmeler yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından derinleştirilen operasyonda, kamuyu milyarlarca lira zarara uğratan şüphelilerin haksız kazançlarına devlet tarafından neşter vuruldu. Soruşturma kapsamında 26 şüpheli ile 16 paravan veya bağlantılı şirkete ait olduğu saptanan toplam 150 araca ve 49 taşınmaza resmen el konuldu.
2019'dan Beri Süren Organize Yapı
Soruşturma dosyasına giren çarpıcı detaylar, üniversite bünyesindeki usulsüzlüklerin 2019 yılından itibaren sistematik bir şekilde nasıl inşa edildiğini gözler önüne seriyor. Kurum içindeki bazı tepe yöneticilerinin, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde kendilerine biat edecek bir kadrolaşmaya gittiği, kanunsuz talimatları uygulamayı reddeden dürüst kamu görevlilerini ise görevden uzaklaştırdıkları tespit edildi. Öyle ki, üniversiteden ihale alan bazı şirket yetkililerinin, adeta bir üniversite yöneticisi gibi kurum içinde güç sahibi olduğu ve satın alma süreçlerini yönlendirdiği belirlendi.
Sayıştay Raporuyla Belgelenen 3.1 Milyar TL'lik Kamu Zararı
Sistematik yolsuzluğun ulaştığı boyut, Sayıştay denetçilerinin incelemeleriyle resmiyet kazandı. Rapora göre, ihale ve doğrudan temin süreçlerinde gerçek bir piyasa araştırması veya yaklaşık maliyet tespiti yapılmaksızın, ihaleler sürekli olarak idareye yakın, önceden belirlenmiş aynı firmalara verildi. Bu hukuksuz ve şeffaflıktan uzak alım politikalarının, Ege Üniversitesi'ni yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL gibi devasa bir kamu zararına uğrattığı saptandı.
Eski Başhekim ve Üst Düzey Yöneticiler Tutuklu
Haziran ayında düğmeye basılan ve İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ilk dalga operasyonlarda 47 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasından, eski EÜ Hastanesi Başhekimi D.B., eski EÜ Hastanesi Genel Sekreteri M.A. ve eski EÜ Hastanesi Başmüdürü Ö.Ö.'nün de bulunduğu 27 kişi, devleti bilerek zarara uğrattıkları ve haksız menfaat sağladıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.