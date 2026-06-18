Üniversitede 3 milyar TL'lik yolsuzluk skandalı: Çok sayıda araç ve taşınmaza el konuldu

2019'dan Beri Süren Organize Yapı

Soruşturma dosyasına giren çarpıcı detaylar, üniversite bünyesindeki usulsüzlüklerin 2019 yılından itibaren sistematik bir şekilde nasıl inşa edildiğini gözler önüne seriyor. Kurum içindeki bazı tepe yöneticilerinin, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde kendilerine biat edecek bir kadrolaşmaya gittiği, kanunsuz talimatları uygulamayı reddeden dürüst kamu görevlilerini ise görevden uzaklaştırdıkları tespit edildi. Öyle ki, üniversiteden ihale alan bazı şirket yetkililerinin, adeta bir üniversite yöneticisi gibi kurum içinde güç sahibi olduğu ve satın alma süreçlerini yönlendirdiği belirlendi.