Üniversitede öğrencilerin tepkisini çeken yasak

'4 YILDIR KÖPEK SALDIRISINA DENK GELMEDİM'

Öğrenciler, üniversite yönetiminin aldığı karara tepki gösterdi. 4'üncü sınıf öğrencisi Harun Yahya Güley, 4 yıldır üniversitede hayvanları beslediklerini ve hiç köpek saldırısıyla karşılaşmadıklarını söyleyerek, "Yapılan çalışma tüm köpeklerin toplatılmasından ziyade daha saldırgan köpeklerin toplatılmasına yönelik olsa daha güzel olurdu. Burada pek çok can var. Onlar bizim de evladımız gibi oluyor bir zaman sonra. Onlarla yediğimiz yemeği paylaşıyoruz. Bununla ilgili de bir kısıtlama getirildi. Ben bunu doğru bulmuyorum. Umarım bu karar en kısa sürede geri çekilir" diye konuştu.