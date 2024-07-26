Üniversiteleri işsiz bırakmayan en iyi 2 yıllık bölümleri belli oldu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü, hastaneler, klinikler ve sağlık kurumlarında gerekli olan tıbbi belgelerin düzenlenmesi ve yönetilmesi konusunda eğitim verir. Mezunlar, hasta kayıtları, tıbbi raporlar ve diğer sağlık belgelerinin oluşturulması ve arşivlenmesi gibi görevleri üstlenirler. Bu bölümden mezun olanlar, sağlık sektöründeki iş gücü ihtiyacı nedeniyle geniş iş imkanlarına sahiptir. Ayrıca, özel ve kamu hastanelerinde, polikliniklerde ve sağlık merkezlerinde çalışma fırsatı bulabilirler.