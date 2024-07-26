Üniversiteleri işsiz bırakmayan en iyi 2 yıllık bölümleri belli oldu
Öğrencilerin üniversite tercih telaşı sürerken Türkiye2de en fazla ataması yapılan 2 yıllık üniversite ön lisans bölümleri belli oldu.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü, hastaneler, klinikler ve sağlık kurumlarında gerekli olan tıbbi belgelerin düzenlenmesi ve yönetilmesi konusunda eğitim verir. Mezunlar, hasta kayıtları, tıbbi raporlar ve diğer sağlık belgelerinin oluşturulması ve arşivlenmesi gibi görevleri üstlenirler. Bu bölümden mezun olanlar, sağlık sektöründeki iş gücü ihtiyacı nedeniyle geniş iş imkanlarına sahiptir. Ayrıca, özel ve kamu hastanelerinde, polikliniklerde ve sağlık merkezlerinde çalışma fırsatı bulabilirler.
Bilgisayar Programcılığı bölümü, yazılım geliştirme, veri tabanı yönetimi ve web tasarımı gibi konularda eğitim verir. Mezunlar, çeşitli yazılım firmalarında, teknoloji şirketlerinde ve kamu kurumlarında iş bulabilirler. Yazılım sektörünün sürekli büyümesi ve dijitalleşme trendi, bu bölümden mezun olanların iş bulma şansını artırmaktadır. Freelance çalışma imkanları da mevcuttur.
Ağız ve Diş Sağlığı bölümü, diş hekimlerinin asistanı olarak çalışabilecek profesyoneller yetiştirir. Mezunlar, diş kliniklerinde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde ve hastanelerin diş bölümlerinde çalışma fırsatına sahiptir. Diş sağlığının önemi ve bu alandaki hizmetlerin artması, mezunların iş bulma olanaklarını genişletmektedir. Ayrıca, sterilizasyon ve enfeksiyon kontrolü konularında da bilgi sahibidirler.
İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü, iş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruma amacıyla gerekli önlemleri alabilecek profesyoneller yetiştirir. Mezunlar, fabrikalar, inşaat firmaları, büyük şirketler ve kamu kurumlarında iş bulabilirler. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin artması, bu bölümden mezun olanlara geniş kariyer imkanları sunmaktadır. Bu alanda sertifikasyon ve uzmanlık eğitimleri de mevcuttur.