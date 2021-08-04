Üniversiteli Azra'nın katil zanlısının iş yerine saldırı
Antalya'da, üniversite öğrencisi Azra Gülendam H.'nu (21) vahşice öldüren katil zanlısı Mustafa Murat A.'nın (48) emlak ofisinin cam kapısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam H., 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı.
Telefonu da kapalı olan H.'na ulaşılamaması üzerine Adana'dan gelen baba Mustafa H. kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Polis, Azra'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.
Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında H. son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat A.'yla görüştüğünü tespit etti.
Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" dedi. Polis, bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.
Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Görüntülerde, Mustafa Murat A'nın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valizle birkaç kez çıkıp gittiği belirlendi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı.
Tekrar çapraz sorguya alınan A., cinayeti işlediğini itiraf etti.