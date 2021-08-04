Üniversiteli Azra'nın katil zanlısının iş yerine saldırı

Polis, Azra'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.

Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında H. son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.