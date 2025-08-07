Üniversiteli genç kızın cesedini, 50 metre sırtında taşımış!
Aydın'ın Efeler ilçesinde orman yolunda başından vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisi genç kızın, erkek arkadaşı E.F. tarafından 50 metre sırtında taşındığı ortaya çıktı. E.F.'nin ifadesinde, ''Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum'' dediği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kalfaköy Mahallesi'ndeki orman yolunda meydana geldi. Silah sesleri sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bölgede arama yapan polis, orman yolu kenarında tabancayla başından vurulmuş hareketsiz yatan kadın ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan araştırmada, ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi T.H. olduğu belirlendi.
Polis ekipleri H.'nin sevgilisi E.F.’yi gözaltına aldı. Ayrıca, 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
