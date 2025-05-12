Üniversiteli gence görülmemiş işkence: Darp edip, cinsel saldırıda bulunup videoya çekmişler

Sanıkların yargılamasına geçen yıl Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Yargılama sürecinde S.K. tahliye edildi. 8’inci duruşması görülen davada, sanıklardan H.C. ve avukatlar salonda hazır bulunurken, diğerleri ise SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada, A.K.’nin telefonundan olaya ilişkin video kaydı izlendi. A.K., videodaki sesin kendisine ait olmadığını savunurken, oğlu S.K., “A.K. ile konuşan ses babam Ayhan’ın sesine benzemektedir. Bu video sırasında ben yoktum” dedi. Mahkeme tarafından duyulan sesin A.K.’ye ait olduğu tespit edildi. Son sözleri sorulan sanıkların hepsi beraatlerini talep ederken, M.A., “Tahliyemi talep ederim. Ben suç işledim, beraatimi talep edemem” diye konuştu.