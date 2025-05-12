Üniversiteli gence görülmemiş işkence: Darp edip, cinsel saldırıda bulunup videoya çekmişler
Zonguldak'ta Azerbaycan uyruklu 25 yaşındaki üniversite öğrencisini dövüp işkence yapan ve video çekerek cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan 6 sanık hakkında karar çıktı. Adliyeye gülerek giren sanıklar 2 yıl ile 40 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı...
Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi A.K., 2 yıl önce nisan ayında dahil olduğunu iddia ettiği uyuşturucu çetesine ait tabancayı polise yakalattığı gerekçesiyle çete üyelerinden işkence gördüğünü iddia ederek polise sığındı.
A.K., uyuşturucu çetesi üyesi olduğunu iddia ettiği kişilerin tahta kaşıkla cinsel saldırısına ve işkencelerine maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. A.K.’nin, ifadeleri doğrultusunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden A.K., oğlu S.K. (27) ve M.A. tutuklandı. 3 kişi savcılık ifadesinin ardından, H.C. (38) ve F.O. (38) ise adli kontrolle serbest bırakıldı. A.K., polis ekiplerinin refakatinde memleketi Azerbaycan’a gönderildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, A.K., S.K., M.A., H.C., F.O. ve Y.A. (42) hakkında iddianame hazırladı. 6 kişi hakkında uyuşturucu çetesi olduklarına dair yeterli değil bulunamazken, şüphelilerin ‘Birden fazla kişiyle birlikte konutta silahlı yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet etme ve nitelikli cinsel istismar’ suçlarından yargılanmaları istendi. Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.
Sanıkların yargılamasına geçen yıl Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Yargılama sürecinde S.K. tahliye edildi. 8’inci duruşması görülen davada, sanıklardan H.C. ve avukatlar salonda hazır bulunurken, diğerleri ise SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada, A.K.’nin telefonundan olaya ilişkin video kaydı izlendi. A.K., videodaki sesin kendisine ait olmadığını savunurken, oğlu S.K., “A.K. ile konuşan ses babam Ayhan’ın sesine benzemektedir. Bu video sırasında ben yoktum” dedi. Mahkeme tarafından duyulan sesin A.K.’ye ait olduğu tespit edildi. Son sözleri sorulan sanıkların hepsi beraatlerini talep ederken, M.A., “Tahliyemi talep ederim. Ben suç işledim, beraatimi talep edemem” diye konuştu.