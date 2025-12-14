Üniversiteli gençler Hasan Dağı'nda mahsur kaldı, ekipler gençler için seferber oldu
Aksaray’da tırmanış yaptıkları Hasan Dağı’nda kaybolarak mahsur kalan 2 öğrenci için zamana karşı başlatılan yarışta ekipler kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladı ve 2 üniversiteli genç helikopterle kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Aksaray’da Hasan Dağı’na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi kayboldu.
İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Dağı’na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi yollarını kaybederek dağda mahsur kaldı.
Dağda mahsur kalan öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
