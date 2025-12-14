  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Üniversiteli gençler Hasan Dağı'nda mahsur kaldı, ekipler gençler için seferber oldu

Üniversiteli gençler Hasan Dağı'nda mahsur kaldı, ekipler gençler için seferber oldu

Aksaray’da tırmanış yaptıkları Hasan Dağı’nda kaybolarak mahsur kalan 2 öğrenci için zamana karşı başlatılan yarışta ekipler kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladı ve 2 üniversiteli genç helikopterle kurtarıldı.

Kaynak: İHA
Üniversiteli gençler Hasan Dağı'nda mahsur kaldı, ekipler gençler için seferber oldu - Resim: 1

Aksaray’da Hasan Dağı’na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi kayboldu.

1 / 9
Üniversiteli gençler Hasan Dağı'nda mahsur kaldı, ekipler gençler için seferber oldu - Resim: 2

İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

2 / 9
Üniversiteli gençler Hasan Dağı'nda mahsur kaldı, ekipler gençler için seferber oldu - Resim: 3

Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Dağı’na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi yollarını kaybederek dağda mahsur kaldı.

3 / 9
Üniversiteli gençler Hasan Dağı'nda mahsur kaldı, ekipler gençler için seferber oldu - Resim: 4

Dağda mahsur kalan öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. 

4 / 9