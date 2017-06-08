Üniversiteli kızı bıçakla rehin aldı !
Eskişehir'de bir kavga sırasında vurulan ve uyuşturucu aldığı iddia edilen kişi genç bir kızı bıçakla rehin aldı.
Eskişehir'de bir kavga sırasında yanındaki arkadaşı tabanca ile omuzundan vurulan ve uyuşturucu madde aldığı öne sürülen Sercihan İ., olaydan sonra gizlendiği apartmanda kapısını kırarak içeri girdiği dairede oturan üniversite öğrencisi Gözde Ö.’yü bıçakla rehin aldı.
Üniversiteli kızın boğazına bıçağı dayayan Sercihan İ., özel harekat polislerinin operasyonu ile etkisiz hale getirilirken, Gözde Ö., uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı.
Olay akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kavga sırasında Halil Geçici, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucunda sol omzundan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Halil Geçici ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilirken, olay sırasında Geçici’nin yanında bulunduğu belirtilen ve uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Sercihan İ. kaçıp yakındaki bir apartmana saklandı.