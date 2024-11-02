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Üniversitelilerden cami önünde kefenli protesto

Artvin’in Arhavi ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocukları anmak ve bu saldırıları kınamak için kefenli protesto düzenledi.

Kaynak: İHA
Üniversitelilerden cami önünde kefenli protesto - Resim: 1

Arhavi Meslek Yüksekokulu ve Artvin Çoruh Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Kemal Sağlam da protestoya katılarak öğrencilere destek verdi.

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Üniversitelilerden cami önünde kefenli protesto - Resim: 2

Öğrenciler, savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerken, mağdur olan çocuklarla dayanışma mesajları verdi.

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Üniversitelilerden cami önünde kefenli protesto - Resim: 3

'Barış' ve 'Adalet' taleplerinin ön plana çıktığı eylem, çevrede toplanan vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.

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Üniversitelilerden cami önünde kefenli protesto - Resim: 4

Üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği bu protesto, Filistin’deki savaş mağduru çocukların sesini duyurmayı ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

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