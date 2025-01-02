Üniversitelilerin yalıdaki yılbaşı partisi polis baskınıyla bitti

Olay, 1 Ocak’ta Sarıyer Meserburnu Caddesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü üniversite öğrencileri için yılbaşı partisi organize etti ve 650-850 lira arasında bilet fiyatlarıyla partinin giriş biletlerini online bir bilet satış platformundan satışa çıkardı. Kulübün sosyal medyasından “Yalıda Yılbaşı Partisi” başlığı ile duyurulan etkinlik için 400 öğrenci bilet aldı. Yılbaşı partisinin ilerleyen saatlerinde ihbar üzerine önce zabıta ekipleri geldi. İşletmenin umuma açık bir yer olmadığı, alkol satış belgesi, gerekli güvenlik tedbirleri ve işletme ruhsatı olmadığı gerekçesiyle olay yerine polis ekipleri de geldi.