Üniversitenin bölüm başkanı evinde ölü bulundu
Siirt Üniversitesi'nde görevli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. S.A. (50), kaldığı lojman dairesinde ölü bulundu.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde, Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde meydana geldi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. S.A.’dan bir süre haber alamayan yakınları ve mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla A.’nın kaldığı apartmanın 4’üncü katındaki dairesine ulaştı. İçeri giren ekipler, A.’yı hareketsiz halde yerde bulundu.
Yapılan incelemede, A.'nın hayatını kaybettiği belirtildi.
A.’nın cenazesi, incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.
