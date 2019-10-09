Unkapanı Köprüsü alt geçidinde korkutan görüntü

“Köprü her an yıkılabilir”

Demirleri çürüdüğünü ve beton kısımlarının darbe aldığını ifade eden Mehmet Çelik, “ Hem insan sağlığı için hem de altından geçen araçlar için çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Geçen sel olduğunda bu köprünün altında bir kişi öldüğünü biliyorum. Büyük bir tehlike yetkililer görmüyor mu? Köprü her an yıkılabilir. Köprünün üzerinden bir çok araç geçiyor bunların yükü de oldukça fazladır. Kötü bir şey olabilir kolonları hep patlamış zaten, yetkililerin çözüm bulması gerekiyor” şeklinde ifade kullandı.