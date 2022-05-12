Ünlü anketçi AK Parti'deki oy kaybının 5 nedenini açıkladı
Son seçimleri en doğru tahmin eden ORC Araştırma'nın Mayıs 2022 anketi sonuçlarını değerlendiren ORC Araştırma şirketinin patronu Mehmet Pösteki AK Parti'deki oy kaybının nedenlerini 5 maddeyle açıkladı.İttifakı'nı geride bıraktı.
24 Haziran seçimlerine en yakın sonuçlardan birini yayımlayan araştırma şirketi ORC Araştırma şirketi sahibi Mehmet Pösteki, AK Parti’de yaşanan oy kaybını ve nedenlerini açıkladı.
Pösteki, şu ifadeleri kullandı:
“Ak Parti’nin oy oranı %28 Oy kaybı yaklaşık %15 Bu sonuç; Strateji üretemeyen, Toplumun gerçek sıkıntılarını okuyamayan, Okusa da umursamayan, Ona buna iftira atmaktan, itibarsızlaştırmaya çalışmaktan başka yeteneği olmayan, Kibirli ve liyakatsiz siyasetçilerin eseridir.”
Son seçimleri bilen anket şirketlerinden ORC Araştırma, Mayıs ayında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 5 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 41 ilde toplam 5 bin 300 katılımcıyla Yüz Yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilen ankette "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna yanıt arandı.
Millet İttifakı arayı açıyor
ORC anketine göre, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı açılıyor. Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP) yüzde 35.2 o alırken, Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti) ise yüzde 42.5 oy alıyor. Böylece Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na 7.3 puan fark attı.