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  4. Ünlü anketçi AK Parti'deki oy kaybının 5 nedenini açıkladı

Ünlü anketçi AK Parti'deki oy kaybının 5 nedenini açıkladı

Son seçimleri en doğru tahmin eden ORC Araştırma'nın Mayıs 2022 anketi sonuçlarını değerlendiren ORC Araştırma şirketinin patronu Mehmet Pösteki AK Parti'deki oy kaybının nedenlerini 5 maddeyle açıkladı.İttifakı'nı geride bıraktı.

Ünlü anketçi AK Parti'deki oy kaybının 5 nedenini açıkladı - Resim: 1

24 Haziran seçimlerine en yakın sonuçlardan birini yayımlayan araştırma şirketi ORC Araştırma şirketi sahibi Mehmet Pösteki, AK Parti’de yaşanan oy kaybını ve nedenlerini açıkladı.

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Ünlü anketçi AK Parti'deki oy kaybının 5 nedenini açıkladı - Resim: 2

Pösteki, şu ifadeleri kullandı:

“Ak Parti’nin oy oranı %28 Oy kaybı yaklaşık %15 Bu sonuç; Strateji üretemeyen, Toplumun gerçek sıkıntılarını okuyamayan, Okusa da umursamayan, Ona buna iftira atmaktan, itibarsızlaştırmaya çalışmaktan başka yeteneği olmayan, Kibirli ve liyakatsiz siyasetçilerin eseridir.”

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Ünlü anketçi AK Parti'deki oy kaybının 5 nedenini açıkladı - Resim: 3

Son seçimleri bilen anket şirketlerinden ORC Araştırma, Mayıs ayında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 5 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 41 ilde toplam 5 bin 300 katılımcıyla Yüz Yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilen ankette "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna yanıt arandı. 

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Ünlü anketçi AK Parti'deki oy kaybının 5 nedenini açıkladı - Resim: 4

Millet İttifakı arayı açıyor
ORC anketine göre, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı açılıyor. Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP) yüzde 35.2 o alırken, Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti) ise yüzde 42.5 oy alıyor. Böylece Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na 7.3 puan fark attı.

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