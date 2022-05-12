Ünlü anketçi AK Parti'deki oy kaybının 5 nedenini açıkladı

Son seçimleri bilen anket şirketlerinden ORC Araştırma, Mayıs ayında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 5 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 41 ilde toplam 5 bin 300 katılımcıyla Yüz Yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilen ankette "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna yanıt arandı.