Ünlü bankadan kritik uyarı: ''Kripto balonu patlıyor''
Kripto para piyasasındaki düşüş sürerken Bank of America'dan yatırımcıları endişelendirecek bir uyarı geldi. Stratejistler, son bir yılda büyük yükseliş kaydeden teknoloji hisselerindeki ve kripto paralardaki balonların patlamaya başladığını açıkladı.
ABD’nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America’nın baş yatırım stratejisti Michael Hartnett’in de aralarında olduğu banka stratejistlerine göre, kripto para birimleri ve uzun vadeli teknoloji hisse senetleri gibi varlıklarda oluşan risk balonu eşzamanlı bir şekilde patlamaya başladı.
Stratejistlerin hazırladığı rapora göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını sıkılaştırma hızını artırması yatırımcıların spekülatif alanlardan çekilmesine sebep oldu.
TEKNOLOJİ HİSSELERİ ZİRVEDEN GERİLEDİ
Sözcü'de yer alan habere göre, Fed’den gelen şahin sinyaller değerli teknoloji hisselerini sert bir şekilde vurdu. Goldman Sachs Group’un teknoloji hisseleri sepeti, bir yıllık yükselişin ardından düşüşe geçti endeks en yüksek seviyelerinden yüzde 35 geriledi.
Biyoteknoloji şirketlerini listeleyen Nasdaq Biotech endeksi, yeni yılın ilk haftasında yüzde 6,5 oranında değer kaybetti ve 2020 Mart ortasından bu yana en kötü beş günlük performansını yaşadı.