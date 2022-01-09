Ünlü bankadan kritik uyarı: ''Kripto balonu patlıyor''

ABD’nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America’nın baş yatırım stratejisti Michael Hartnett’in de aralarında olduğu banka stratejistlerine göre, kripto para birimleri ve uzun vadeli teknoloji hisse senetleri gibi varlıklarda oluşan risk balonu eşzamanlı bir şekilde patlamaya başladı.