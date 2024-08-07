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  4. Ünlü beyaz et fabrikası 1 hafta arayla 2'nci kez yakalandı

Ünlü beyaz et fabrikası 1 hafta arayla 2'nci kez yakalandı

Bolu'da dereye zehirli atık boşalttığı gerekçesiyle milyonlarca TL para cezası kesilen beyaz et firmasının gizli bir hatla dereye yine atık döktüğü tespit edildi ve firmaya 3 milyon 480 bin TL daha ceza kesildi.

Kaynak: DHA
Ünlü beyaz et fabrikası 1 hafta arayla 2'nci kez yakalandı - Resim: 1

Bolu'da beyaz et üreten 2 firmaya zehirli atıklarını Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları gerekçesiyle geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından toplamda 4 milyon 640 bin TL para cezası kesilmişti.

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Ünlü beyaz et fabrikası 1 hafta arayla 2'nci kez yakalandı - Resim: 2

Cezaların ardından denetimler sıklaştırılırken, Büyüksu Deresi'ne bir kez daha zehirli atık boşaltıldığı tespit edildi.

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Ünlü beyaz et fabrikası 1 hafta arayla 2'nci kez yakalandı - Resim: 3

İncelemede, geçen hafta ceza alan firmalardan birinin inin atıklarını döşediği ayrı bir sistemle baypas edip, gizlice dereye boşalttığı belirlendi. 

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Ünlü beyaz et fabrikası 1 hafta arayla 2'nci kez yakalandı - Resim: 4

Bu nedenle firmaya 3 milyon 480 bin TL ceza kesilerek bir kez daha hakkında 'Çevreyi kasten kirletmek' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 

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