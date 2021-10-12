Ünlü bilim insanından karamsar açıklama! Salgının ikinci fazı için tarih verdi

BU FAZ BİTSE BİLE TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Ünlü bilim insanı pandeminin ikinci dalgası ile ilgili ise, "Bu bir dalga, tsunami gibi ya da bir yangın gibi. Yangından sonra evleri yeniden inşa etmek gerekir. Bu ikinci fazdır. Biz de ikinci fazı 2022’de yaşayacağız ve 2023 ve 2024’e kadar böyle geçecek. Bu fazdaki en kötü sorunlar, virüsün yaratacağı etkiler. Covid-19’dan ölen her bir insana karşı kalbinde, böbreklerinde ve ciğerlerinde sorun yaşanan 5 kişi olacak. Şu an hepimiz birinci fazdayız ve bu faz bitse bile tehlike devam ediyor" yorumunu yaptı.