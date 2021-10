Ünlü bilim insanından karamsar açıklama! Salgının ikinci fazı için tarih verdi

Aşının bulunmasına rağmen koronavirüsüyle mücadelenin devam ettiğini söyleyen Christakis, "Şu an savaşı bitirebiliriz. Eğer hepimiz aşı olursak bu savaş sona erer. Ben salgını iki faza ayırıyorum. Şu an birinci fazını yaşıyoruz. Toplumun belirli bir kesimi aşı olursa ya da hastalanırsa bunu ortadan kaldırırız. Fakat bence biz şu an pandeminin sonunun başlangıcında değiliz. Biz pandeminin başlangıcının sonundayız" dedi.