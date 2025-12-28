Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için olay tahmin: ''Önce altın ardından gümüş bitecek''

Değerli metaller piyasaları için "biz adeta baharı yaşıyoruz" ifadelerini kullanan Bilal Emin Turan "yılbaşından itibaren altının gram bazında %110 getirdiğini söyleyebilirim. Ons bazında %71. Ancak bunun yanında gümüş özellikle son dönemde atağa kalkıp aslında altını da sollayan, altını katlayan diyelim, çünkü %234 gram bazında gümüşün getirisi bu kadar oldu. Hemen gümüşün arkasında platin var. Kesinlikle metal fırtınası 2025'e damgasını vurdu diyebiliriz. Şu anda metalden daha çok bu değerli metallerden kritik metallerden daha çok kazandıran bir enstrüman yok. Var şu var; borsada manipülatif hisseler var ve onlar evet 20x, 40x yaptı." dedi.