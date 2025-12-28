Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için olay tahmin: ''Önce altın ardından gümüş bitecek''
Ekonomi gazetecisi Bilal Emin Turan canlı yayında 2025'in ilk 8 ayında tarihinin en güçlü rallisine imzasını attıktan sonra Eylül ayında düşüş eğilimine girse de yılın son günlerinde yeni rekor seviyelerini test eden altın ve 2025'in en çok kazandıran değerli metali olan gümüş fiyatları için 2026 yılı tahminlerini açıkladı.
Yılın son günlerinde yeniden yükselişe geçtikten sonra hızla geri çekilen altın fiyatları yatırımcının kafasını karıştırmaya devam ediyor.
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın için yatırımcılar 2026 yılında piyasaları nelerin beklediğini ve altının yeni yönünün yukarı mı yoksa aşağı mı olacağını merak ederken hem dünyanın en büyük finans kuruluşlarından hem de piyasa analistleri ve ekonomistlerden de tahminler peş peşe geliyor.
Küresel belirsizlikler, ekonomik endişeler ve riskli varlıklardan kaçışla çalkalanan altın fiyatları tarihinin en büyük rallisine imzasını attığı 2025 yılına geri çekildikten sonra yeniden alevlenen ve yeni bir rekorla veda etmeye hazırlanırken, CNN Türk canlı yayınında konuşan Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Değerli metaller piyasaları için "biz adeta baharı yaşıyoruz" ifadelerini kullanan Bilal Emin Turan "yılbaşından itibaren altının gram bazında %110 getirdiğini söyleyebilirim. Ons bazında %71. Ancak bunun yanında gümüş özellikle son dönemde atağa kalkıp aslında altını da sollayan, altını katlayan diyelim, çünkü %234 gram bazında gümüşün getirisi bu kadar oldu. Hemen gümüşün arkasında platin var. Kesinlikle metal fırtınası 2025'e damgasını vurdu diyebiliriz. Şu anda metalden daha çok bu değerli metallerden kritik metallerden daha çok kazandıran bir enstrüman yok. Var şu var; borsada manipülatif hisseler var ve onlar evet 20x, 40x yaptı." dedi.