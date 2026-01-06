Ünlü ekonomist altın ve gümüş için 2026 yılı tahminlerini yatırımcıları uyararak açıkladı

Ekonomist Filiz Eryılmaz 2026 yılında da altın ve gümüşte ise güvenli liman talebinin sürdüğünü belirterek jeopolitik risk algısının yeni bir boyuta geçtiğini vurguladı ve "Dünya diplomasi ve uluslararası hukuk açısından yeni bir sayfa açıldı. Artık hiçbir ülke liderinin mutlak güvenliğinden söz edemiyoruz. Bu durum güvenli liman algısını güçlendiriyor” dedi.