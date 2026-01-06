Ünlü ekonomist altın ve gümüş için 2026 yılı tahminlerini yatırımcıları uyararak açıkladı
Ekonomist Filiz Eryılmaz 2026 yılının ilk günlerinde yükselişini sürdüren altın ve gümüş için yeni yıl tahminlerini açıklayıp, yatırımcılara kritik bir uyarıda bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Maduro’ya yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyon ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoyarak New York'ta yargılamaya başlaması ile başlayan jeopolitik risklerin yükselmesi, hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan altında talebi artırınca altın fiyatları 2026'nın ilk günlerinde yükselişini sürdürdü.
2026 yılının ilk günlerinde, 2025 yılının son günlerinde başladığı yükselişini sürdüren altının yeni yönü merak edilirken, ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz'dan dikkat çeken uyarı geldi.
Ekonomist Filiz Eryılmaz 2026 yılında da altın ve gümüşte ise güvenli liman talebinin sürdüğünü belirterek jeopolitik risk algısının yeni bir boyuta geçtiğini vurguladı ve "Dünya diplomasi ve uluslararası hukuk açısından yeni bir sayfa açıldı. Artık hiçbir ülke liderinin mutlak güvenliğinden söz edemiyoruz. Bu durum güvenli liman algısını güçlendiriyor” dedi.
Altın fiyatlarında kritik seviyelere dikkat çeken Eryılmaz, “4414 dolar çok önemli bir direnç. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 4440 dolara doğru hareket hızlanabilir” dedi.