Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken altın yorumu
Tüm dünyada ekonomik verileri derinden etkileyen Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı devam ederken ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den altın için dikkat çeken bir yorum geldi.
Rusya'nın, yaptırımlar nedeniyle 140 milyar dolar değerindeki altın rezervinin Putin'in ülke ekonomisinin daha da kötüleşmesini önlemek için kullanabileceği birkaç varlıktan biri olduğu belirtilirken, Rusya Merkez Bankası, 28 Mart'tan itibaren sabit fiyat ile bankalardan altın alımına başladı.
Banka, 28 Mart-30 Haziran döneminde yapacağı altın alımlarında gram başına 5 bin Ruble ödeyecek.
Rusya'nın bu kararını değerlendiren ekonomist Mahfi Eğilmez dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Mahfi Eğilmez Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Rubleyi altına bağlayarak değerli kılmaya çalışıyor. Tehlikeli bir deneme. Birinci Dünya Savaşı'nda altın karşılığını terk eden İngiltere, 1925'de altın standardına geri dönmüştü ama 1931'de bırakmak zorunda kaldı. En küçük bir hatada ülkeden altın çıkışı başlar" ifadelerini kullandı.