Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken altın yorumu

Rusya'nın, yaptırımlar nedeniyle 140 milyar dolar değerindeki altın rezervinin Putin'in ülke ekonomisinin daha da kötüleşmesini önlemek için kullanabileceği birkaç varlıktan biri olduğu belirtilirken, Rusya Merkez Bankası, 28 Mart'tan itibaren sabit fiyat ile bankalardan altın alımına başladı.