Ünlü ekonomist Selçuk Geçer’den korkutan dolar tahmini
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer "Dolar daha kırılma yaşamadı. Bir baktığımızda eyvah diyeceğiz" diyerek dolar kuru için dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Cuma günü piyasalar güne 14,74 TL'den başlayan Dolar 14,76 TL'den, 16,01 TL'den başlayan Euro 16,05 TL'den, 19,23 TL'den başlayan Sterlin ise 19,23 TL'den işlem görmüştü. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer kendi dolar tahminini dikkat çeken sözlerle açıkladı.
1 / 20
Ekonomist Selçuk Geçer sosyal medya hesapları üzerinden dolar kuru için korkutan bir tahminde bulundu.
2 / 20
Dolar kurunun 14 liraya sıkıştırılmaya çalışıldığını ifade eden Geçer, gelecek günlerde doların 16 seviyelerine yaklaşacağını vurguladı.
3 / 20
Dolarda anormal şartlarda kırılmanın olabileceğinin altını çizen Geçer, dolar karşısında Euro’nun da erimeye başlayacağını belirtti.
4 / 20