Ünlü ekonomistten altın yatırımcısını heyecanlandıran tahmin! Gram altın için hedef verdi
Gram altın fiyatı yeniden 5 bin 700 liranın üzerine çıktı. Yatırımcılar yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken uzmanların yorumlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Son olarak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, 2026 yılında altın fiyatlarında rallinin devam edeceğini öngördüğünü belirterek, gram altın için hedef fiyat verdi.
Yatırımcının güvenli limanı altın yeniden gaza bastı. Ons altın 4 bin 175 dolara yükselirken, gram altın 5 bin 710 TL'den satılıyor. Çeyrek altın 9 bin 469 liradan ve cumhuriyet altını 38 bin 923 liradan alıcı buluyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, YouTube’da Melda Yücel TV kanalına konuk oldu. Merkez Bankası’nın açıklamalarını yorumlayan Yıldırımtürk, altın fiyatları için tahminlerini paylaştı.
Kapalı Çarşı’daki hareketliliği anlatarak altın talebinin hala güçlü olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, 2026’da altın fiyatlarında yeni bir sıçrama döneminin başlayacağını belirtti.
Yıldırımtürk’e göre Trump’ın göreve gelmesiyle “zayıf dolar” politikası, küresel jeopolitik gerilimler ve para sistemine yönelik yeni arayışlar altını desteklemeye devam edecek. Bu nedenle gelecek yıl ons altında 5 bin dolar seviyesinin güçlü bir ihtimal olduğunu söyleyen uzman, bunun gram altına etkisini şöyle anlattı:
“Gram altında sene içinde 8.500 – 9.000 TL seviyeleri görülebilir. Bu çok uzak bir ihtimal değil. Sene sonu 6.500 TL, 2026'da 9.000 TL mümkün”