Ünlü ekonomistten dolar tahmini: 9 TL'ye düşeceği tarihi açıkladı
Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. Zelyut, doların 9 TL'ye düşeceğini tarihi açıkladı.
Geçtiğimiz yıl rekor üstüne rekor kıran dolar ve altın fiyatları, vatandaşın yakından takip ettiği konuların başında yer aldı. Dolar kurunun yükseleceğini günler öncesinden açıklayan ekonomist Evren Devrim Zelyut, bu sefer doların düşeceği tarihi açıkladı.
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Youtube kanalı üzerinden tahminlerini duyuran ekonomist Evren Devrim Zelyut şöyle konuştu:
“Enflasyon ve dolar ne zaman düşer? Bu zihniyet komple ülkeden gittiği anda dolar ve enflasyon düşecek.
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2023 seçimlerinde AK Parti sandıkla, demokrasi ile gittiğinde kaynaklar sadece üretime gitmeye başlayınca enflasyon düşecek.
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Enflasyon düşecek, mal üretimi ve tarımsal üretimi arttıracağız.
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