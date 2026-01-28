Ünlü ekonomistten milyonlarca emekliye ''keşke'' dedirten bayram ikramiyesi kulisi

2026 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca emekli 2026 yılı maaş zamlarının enflasyona yenildiğini savunurken şimdi de bayram ikramiyelerine gelecek zam tartışılıyor. Emeklilerin bayram ikramiyesine bu yıl 1.000 TL ya da en fazla 1.500 TL bir zam konuşuluyordu. Bu doğrultuda emekliler bu yıl hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı'nda 5 bin ya da 5 bin 500'er TL bayram ikramiyesi alacak.