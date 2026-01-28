Ünlü ekonomistten milyonlarca emekliye ''keşke'' dedirten bayram ikramiyesi kulisi
Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye alan emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrilmişken 2025'te 3 bin TL'den 1.000 TL zamla 4 bin TL'ye çıkarılan bayram ikramiyesine bu yıl ne kadar zam yapılacağı tartışılıyor. Ünlü ekonomist Muhammet Bayram milyonlarca emekli için ekonomi kulislerinden aldığı son bilgileri ve kendi önerisini paylaştı.
Türkiye'de tüm emeklilerin her yıl müjde beklerken hüsrana uğradığı emeklilerin bayram ikramiyesinde 2026 yılı zammı için de kötü haber gelmişti. İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak uygulamaya giren ve geçen sene yüzde 33 oranında zamlanarak 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilen emeklilere verilecek bayram ikramiyesi zammı zam oranıyla olmasa da toplam tutarıyla tepki çekmişti.
2026 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca emekli 2026 yılı maaş zamlarının enflasyona yenildiğini savunurken şimdi de bayram ikramiyelerine gelecek zam tartışılıyor. Emeklilerin bayram ikramiyesine bu yıl 1.000 TL ya da en fazla 1.500 TL bir zam konuşuluyordu. Bu doğrultuda emekliler bu yıl hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı'nda 5 bin ya da 5 bin 500'er TL bayram ikramiyesi alacak.
Ancak TV100 yayınına katılan ekonomist Muhammet Bayram, kritik bir kulis bilgisi verdi.
Muhammet Bayram, emekli bayram ikramiyelerine dair "Benim hep söylediğim bir hesap var: Kurban Bayramı’nda bir emeklinin küçük bir hayvan alabileceği bir ikramiye verilmesi daha doğru olur" dedi ve tek maaş iddiasında bulundu.