  4. Ekranların ünlü estetik doktoru kazada hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Kaza, dün akşam saatlerinde Polatlı-Konya kara yolunda meydana geldi. Konya yönüne giden otomobil ve karşı yöndeki TIR’ın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. 

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 

Yaralılardan medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. (DHA)

