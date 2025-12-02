Ünlü estetik doktoru kazada hayatını kaybetti
Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, dün akşam saatlerinde Polatlı-Konya kara yolunda meydana geldi. Konya yönüne giden otomobil ve karşı yöndeki TIR’ın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.
1 / 5
Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 / 5
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
3 / 5
Yaralılardan medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. (DHA)
4 / 5