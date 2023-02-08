Ünlü futbolcunun eşi deprem bölgesine gönderilen eşyaları görünce isyan etti!
Bütün ülkeyi etkileyen iki büyük depremin ardından Türkiye yardım için seferber olurken futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta gelen yardımların bazılarına isyan etti.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar ulaştırılmaya çalışılırken, bazı kendini bilmezlerin yolladıkları isyan ettiriyor. Bu isyanlardan birini futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta yaptı.
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Depremzedelere yardım göndermek isteyen iyi niyetli vatandaşların yanı sıra kolilerden bu soğukta giyilemeyecek kısa kollu tişörtler çıktı.
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Derya Balta "Allah aşkına yapmayın" diyerek yalvardı.
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Kolilerin içinden parmak arası terlik bile çıktığını söyleyen Balta "Böyle yardım edecekseniz etmeyin. Sadece dua edin" dedi.
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