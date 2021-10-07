Ünlü gangster Al Capone'un eşyaları satışa çıkıyor

EŞYALARIN TAMAMI BİNLERCE DOLAR EDİYOR

Al Capone’un pilatin ve elmas Patek Philippe marka cep saatinin 25-50 bin dolar, en sevdiği Colt 45 tabancasının 100-150 bin dolar, oğlu Sonny ile bir fotoğrafının ise 10-15 bin dolara alıcı bulmasının beklendiği bildirildi.