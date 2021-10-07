Ünlü gangster Al Capone'un eşyaları satışa çıkıyor
Al Capone’a ait binlerce dolar değerindeki 174 parça eşya açık artırmayla satışa sunulacak. Satılacak eşyalar arasında en sevdiği silahı Colt 45 de var.
Dünyaca ünlü gangster Al Capone’a ait silah, fotoğraf, mücevher ve mobilyadan oluşan 174 parça eşyanın cuma günü California’da açık artırmaya sunulacağı bildirildi.
Witherell’s Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin her eyaletinden ve 11 ülkeden yaklaşık bin teklifçinin açık artırmaya kaydolduğu belirtildi.
Kişisel fotoğraflardan silahlara, cep saatinden mücevhere ve mutfak ürünlerine kadar çeşitli eşyaların yer aldığı açık arttırmada, 100 binlerce dolar gelir elde edileceği düşünülüyor.
EŞYALARIN TAMAMI BİNLERCE DOLAR EDİYOR
Al Capone’un pilatin ve elmas Patek Philippe marka cep saatinin 25-50 bin dolar, en sevdiği Colt 45 tabancasının 100-150 bin dolar, oğlu Sonny ile bir fotoğrafının ise 10-15 bin dolara alıcı bulmasının beklendiği bildirildi.