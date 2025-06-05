Ünlü iş insanı Çeşme'de restoranda silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 20.15 sıralarında Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı Fatih F., bir kafede oturduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu bacağına 2 kurşun isabet eden Fatih F., kanlar içerisinde yere yığıldı.