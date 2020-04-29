Ünlü iş insanı, eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltında

Norveç'te polis yetkilileri emlak ve enerji şirketleri sahibi 70 yaşındaki işadamı Tom Hagen'in "cinayet işlemek veya başka biriyle cinayet planlamak" şüphesiyle gözaltına alındığını ve 4 hafta sonra mahkemeye çıkarılacağını açıkladı. Tom Hagen'in eşi Anne-Elisabeth Hagen bundan 18 ay önce ortadan kaybolmuş, polis soruşturması başlangıçta 68 yaşındaki kadının kaçırıldığı iddiaları üzerinde yoğunlaşmıştı.