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  3. 29 Nisan 2020 11:06

Ünlü iş insanı, eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltında

Norveç'te polis yetkilileri emlak ve enerji şirketleri sahibi 70 yaşındaki işadamı Tom Hagen'in "cinayet işlemek veya başka biriyle cinayet planlamak" şüphesiyle gözaltına alındığını ve 4 hafta sonra mahkemeye çıkarılacağını açıkladı.

Ünlü iş insanı, eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltında

Norveç'te polis yetkilileri emlak ve enerji şirketleri sahibi 70 yaşındaki işadamı Tom Hagen'in "cinayet işlemek veya başka biriyle cinayet planlamak" şüphesiyle gözaltına alındığını ve 4 hafta sonra mahkemeye çıkarılacağını açıkladı. Tom Hagen'in eşi Anne-Elisabeth Hagen bundan 18 ay önce ortadan kaybolmuş, polis soruşturması başlangıçta 68 yaşındaki kadının kaçırıldığı iddiaları üzerinde yoğunlaşmıştı.

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Ünlü iş insanı, eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltında

Norveç polisi şimdi Anne-Elisabeth Hagen'i kaçırdığı öne sürülen kişilerin 2018 yılındaki fidye taleplerinin muhtemelen sahte olduğunu, kadının büyük olasılıkla öldürülmüş olduğunu düşünüyor.

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Ünlü iş insanı, eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltında

Norveç medyası iş adamının bugün Oslo'nun doğusundaki evinden işe giderken polisler tarafından gözaltına alındığını yazdı. Cinayet ve adam kaçırma gibi ağır suçların fazla görülmediği Norveç'te konu kamuoyunda yoğun ilgi görüyor.

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Ünlü iş insanı, eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltında

KRİPTO PARAYLA FİDYE TALEBİ Hagen ailesi Anne-Elisabeth'i kaçıranların, kendisini serbest bırakmak için 10 milyon dolar tutarında Monero (kripto para) fidye talep ettiğini açıklamıştı.

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