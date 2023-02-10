Ünlü isimlerden Haluk Levent'e destek: AFAD da bizim Ahbap da

Uğur, topladıkları yardımlarla ilgili tablo paylaştı. Levent ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından aranarak "Bir sıkıntınız olursa arayın" denildiğini duyurdu. Ancak trollerin 'sosyal medya linci' devam edince şu çağrıyı yaptı:

"Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat. AFAD da bizim Ahbap da! Tek cümle istiyorum! AFAD da bizim Ahbap da."

Akabinde sanatçıya destek yağdı: