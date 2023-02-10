Ünlü isimlerden Haluk Levent'e destek: AFAD da bizim Ahbap da
10 kentte büyük yıkıma sebep olan depremler sonrası aralıksız yardım faaliyeti yürüten ve bazı kişiler tarafından hedef gösterilen Ahbap Derneği'ne ünlü isimlerden destek yağdı.
Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, ilk dakikadan itibaren gönüllüleri organize ederek enkaz altında kurtarma çalışmalarına destek oldular. Ayrıca topladıkları bağışlarla birçok eksikliğin giderilmesinde önemli rol oynadılar. Ancak AKP ve MHP'li isimlerin hedefi olmaktan kaçamadılar.
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Uğur, topladıkları yardımlarla ilgili tablo paylaştı. Levent ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından aranarak "Bir sıkıntınız olursa arayın" denildiğini duyurdu. Ancak trollerin 'sosyal medya linci' devam edince şu çağrıyı yaptı:
"Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat. AFAD da bizim Ahbap da! Tek cümle istiyorum! AFAD da bizim Ahbap da."
Akabinde sanatçıya destek yağdı:
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