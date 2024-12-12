Ünlü Japon deprem uzmanından Türkiye'nin en güvenli ve en riskli illeriyle ilçelerini açıkladı
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin aktif fay haritası üzerinden yaptığı değerlendirmede, en güvenli ve en riskli illerimizi açıklarken, İstanbul ve İzmir için de kritik uyarılarda bulundu.
"Bak Burası Çok Önemli" YouTube kanalına konuk olan Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Türkiye'de depremler domino etkisi yaratabilir ve kimi zaman geriye dönebilir" açıklamasında bulundu.
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Deprem riski yüksek ve görece daha az risk taşıyan illeri belirten Moriwaki, özellikle dört bölgeye dikkat çekti.
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Yoshinori Moriwaki'ye göre, Kırklareli, Konya, Niğde ve Karaman deprem açısından görece daha güvenli iller arasında.
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Moriwaki, Kahramanmaraş, Elazığ, Hatay ve Doğu Anadolu hattının güneybatı kolunu Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgeleri arasında nitelendirdi.
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