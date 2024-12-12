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Ünlü Japon deprem uzmanından Türkiye'nin en güvenli ve en riskli illeriyle ilçelerini açıkladı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin aktif fay haritası üzerinden yaptığı değerlendirmede, en güvenli ve en riskli illerimizi açıklarken, İstanbul ve İzmir için de kritik uyarılarda bulundu.

Ünlü Japon deprem uzmanından Türkiye'nin en güvenli ve en riskli illeriyle ilçelerini açıkladı - Resim: 1

"Bak Burası Çok Önemli" YouTube kanalına konuk olan Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Türkiye'de depremler domino etkisi yaratabilir ve kimi zaman geriye dönebilir" açıklamasında bulundu.

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Ünlü Japon deprem uzmanından Türkiye'nin en güvenli ve en riskli illeriyle ilçelerini açıkladı - Resim: 2

Deprem riski yüksek ve görece daha az risk taşıyan illeri belirten Moriwaki, özellikle dört bölgeye dikkat çekti.

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Ünlü Japon deprem uzmanından Türkiye'nin en güvenli ve en riskli illeriyle ilçelerini açıkladı - Resim: 3

Yoshinori Moriwaki'ye göre, Kırklareli, Konya, Niğde ve Karaman deprem açısından görece daha güvenli iller arasında.

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Ünlü Japon deprem uzmanından Türkiye'nin en güvenli ve en riskli illeriyle ilçelerini açıkladı - Resim: 4

Moriwaki, Kahramanmaraş, Elazığ, Hatay ve Doğu Anadolu hattının güneybatı kolunu Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgeleri arasında nitelendirdi.

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