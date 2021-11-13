Ünlü köpek eğitmeni, trafik kazasında ağır yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy kavşağında, ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Paksoy kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Paksoy’un bacağının koptuğu belirtildi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy kavşağı Ankara istikametinde yaşandı.
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Köpek eğitmeni Can Paksoy, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.
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Kazada, hasar gören aracın içinde sıkışan Paksoy ağır yaralandı.
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İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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