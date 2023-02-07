Ünlü kulüpten Türkiye'ye destek

Belçika ekibi 'Dayanışma' başlığı altında yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye yıkıcı bir depremle sarsıldı. Tüm KAA Gent ailesinin düşünceleri, etkilenen bölgede yaşayanlar ve bu doğal afetten etkilenen herkesle birlikte" ifadelerine yer verildi.