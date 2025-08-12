Ünlü markanın ürününde kanserojen madde çıktı: Hepsi toplatılıyor!
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Ağustos ayının ilk güvensiz ürününü açıkladı. Listeye bu sefer de oda parfümünden, lavabo açıcıya kadar pek çok ürün girerken, toplatma kararı verilen ürünlerden birinin bir ilkokul ait üniforma olması dikkat çekti. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 12 Ağustos itibariyle güncellediği Temmuz 2025 ayı Güvensiz Ürünler listesi....
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
ÜRÜN GRUBU: Oda Kokusu
MARKA: Chakra
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 8699137937680
ÜRÜN TANIMI: Çubuklu Oda Kokusu
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: "Dokunsal Uyarı" Bulunmaması Yönüyle S.E.A. Hakkında Yönetmelik Madde 36/2 C) Bendine Aykırıdır. Ürün Yaralanma/Yanma/Alerjik Reaksiyon Tehlikesi İçermekte Olup Ürün Güvenliğine İlişkin Hükümlere Aykırılık Yönüyle Risk Taşıyan Üründür.
ÜRÜN GRUBU: Lavabo Açıcı
MARKA: Üniversal Marka
ÜRÜN TANIMI: Üniversal Marka - Uni Drain Unlight Lavabo Açıcı
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneği (Bknz.Sea Md.36/2/B) İle Dokunsal Uyarıların (Bknz.Sea Md.36/2/C ) Bulunmaması
ÜRÜN GRUBU: Oda Kokusu
MARKA: Bargello
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 8691841311336
ÜRÜN TANIMI: Mystic Place Dekoratif Oda Parfümü
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ambalajın Tam Olarak Açılmasından Önce Hissedilebilmesi İçin, Dokunsal Tehlike İşareti, Cam Şişeleri Koruyan Mukavva Kutu Gibi İkincil Ambalajlar Üzerine Değil Ambalaj Üzerine Yerleştirilmelidir.