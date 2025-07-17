Ünlü piyasa analisti altın ve gümüş için hem tarih, hem de hedef vererek kritik bir uyarıda bulundu

Yaptığı piyasa analizleriyle adı "piyasaların bir bileni"ne çıkan Türkiye'nin önde gelen piyasa analistlerinden İslam Memiş, hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları ve "altının alternatifi" dediği gümüş için yeni tahminlerini açıkladı.