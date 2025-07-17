Ünlü piyasa analisti altın ve gümüş için hem tarih, hem de hedef vererek kritik bir uyarıda bulundu
Türkiye'de hem küçük hem de büyük yatırımcının sıkı takip ettiği piyasa analistlerinden İslam Memiş, altın ve gümüş için yeni beklentilerini açıklayarak yatırımcıları uyardı.
Altın ve gümüş piyasaları Temmuz 2025 itibarıyla yatırımcıların yeniden ilgisini çekmeye başladı.
Yaptığı piyasa analizleriyle adı "piyasaların bir bileni"ne çıkan Türkiye'nin önde gelen piyasa analistlerinden İslam Memiş, hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları ve "altının alternatifi" dediği gümüş için yeni tahminlerini açıkladı.
Haziran ayından bu yana düşüş eğilimine giren altın fiyatlarındaki geçen hafta yaşanan hızlı yükselişi işaret eden İslam Memiş, gram altının 4 bin 241 TL seviyesine kadar gerilemesinin bir alım fırsatı sunduğunu söylemişti.
Altının artık takıdan çok bir yatırım aracına dönüştüğünü belirten İslam Memiş yatırımcıların fırsatları kaçırmaması gerektiğini ifade etti. Özellikle gümüşün yılın ikinci yarısında daha iyi bir performans sergileyebileceğini vurguladı.