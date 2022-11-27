Ünlü plajda binlerce çıplak ''cilt kanseri'' için soyundu
Sidney'in dünyaca ünlü Bondi Plajı'nda Ulusal Cilt Kanseri Eylem Haftası'nın bir parçası olarak 2500'den fazla insan çırılçıplak soyunup poz verdi
Avustralya hükümeti, ülkede yalnızca bu yıl 17.756 yeni cilt kanseri vakasının teşhis edileceğini ve 1.281 Avustralyalının hastalıktan öleceğini tahmin ediyor.
Yaklaşık 2.500 Avustralyalı da, ülkedeki bu sorun hakkında farkındalık yaratmak için çırılçıplak soyunarak insanlara ülkenin dördüncü en yaygın kanser türü olan cilt kanseri için düzenli kontroller yaptırmaları gerektiğini hatırlattı.
Katılımcılardan biri olan Robyn Lindner, tamamen çıplak olmak konusunda endişeliydi ama bunu yaptığına memnundu. “İçten içe korktum ve dün gece 'Ne yaptım?' diye düşündüğümü itiraf etmeliyim. Ama harikaydı, gerçekten iyi bir atmosfere vardı, herkes gerçekten çok saygılıydı ve gerçekten eğlenceli hissettirdi." diye konuştu.
Bu, Tunick'in 2016'dan beri düzenlediği en kalabalık projeydi ve Sidney'de bir araya getirdiği ikinci kalabalıktı.