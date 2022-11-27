Ünlü plajda binlerce çıplak ''cilt kanseri'' için soyundu

Katılımcılardan biri olan Robyn Lindner, tamamen çıplak olmak konusunda endişeliydi ama bunu yaptığına memnundu. “İçten içe korktum ve dün gece 'Ne yaptım?' diye düşündüğümü itiraf etmeliyim. Ama harikaydı, gerçekten iyi bir atmosfere vardı, herkes gerçekten çok saygılıydı ve gerçekten eğlenceli hissettirdi." diye konuştu.