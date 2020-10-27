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  3. 27 Ekim 2020 15:01

Ünlü profesör Necmettin Ünal koronavirüs aşısı oldu

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde gönüllülere yapıldı. İlk aşı, Prof. Dr. Mustafa Necmettin Ünal'a uygulandı.

Ünlü profesör Necmettin Ünal koronavirüs aşısı oldu

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Ünlü profesör Necmettin Ünal koronavirüs aşısı oldu

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının, faz 3 çalışmaları kapsamındaki ilk aşısı, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde yapıldı. İlk aşı, İbni Sina Hastanesinde görev yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmettin Ünal'a uygulandı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Beklediğimizin çok üzerinde gönüllü talep oldu. Kotamız 60 kişilikti, 500'ün üzerinde başvuru oldu. İlk başvuranları sıralamaya aldık'' dedi.

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Ünlü profesör Necmettin Ünal koronavirüs aşısı oldu

Salgına karşı geliştirilen aşının faz 1 ve faz 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından, faz 3 çalışmalarına geçildi.

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Ünlü profesör Necmettin Ünal koronavirüs aşısı oldu

İlk aşı, İbni Sina Hastanesinde görev yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmettin Ünal ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Attar'a uygulandı.

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