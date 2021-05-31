Ünlü profesörden dünyayı sarsan açıklama: Kovid-26 ve Kovid-32...
ABD'li ünlü viroloji ve mikrobiyoloji profesörü katıldığı bir canlı yayında dünyayı sarsan açıklamalarda bulundu.
Dünyaya diz çöktüren, resmi rakamlara göre 3,5 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili, ünlü profesörün yaptığı açıklama şok etkisi yarattı.
KOVID-26 VE KOVID 32 UYARISI
ABD'li ünlü viroloji ve mikrobiyoloji profesörünün uyarısıyla dünya dehşete düştü. Katıldığı televizyon programında şoke eden açıklamalarda bulunan profesörden, Kovid-26 ve Kovid-32 uyarısı geldi.
Önde gelen hastalık uzmanı, halk sağlığının gelecekte yine tehlikelerle karşı karşıya kalacağını söyleyerek, koronavirüsün kökenlerine dair "tam bir soruşturma" çağrısında bulundu.
Baylor Tıp Fakültesi'nde moleküler viroloji ve mikrobiyoloji profesörü Peter Hotez, "Kovid-19'un kökenlerini tam olarak anlamazsak Kovid-26 ve Kovid-32 de çıkacak" dedi.